‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Il gesto di Mourinho non è stato bello”

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Mourinho con questi gesti si prende gioco dei problemi della società e non è una cosa carina. Io vedo la Roma in difficoltà e mi auguro che il pessimismo possa essere spazzato via da qualche acquisto importante. La Roma l’anno scorso faticava a segnare solo per colpa di Abraham e Belotti o anche perché mancava qualcosa a livello di gioco? Vorrei che Mourinho si concentrasse più su questo, non è vietato giocare meglio”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sul nome del centravanti non ci resta che aspettare. Io non so dire quale sia il piano B o C rispetto a Scamacca. Vediamo, nei prossimi gioni potremo capirne di più. L’idea di dover rilanciare qualcuno alcune volte funziona e altre no. Per questo Renato Sanches è un rischio. Sarebbe un calciatore in più ma in questo momento è più importante pensare all’attacco. Il pacchetto offensivo è in difficoltà numerica e non c’è un’alternativa a Belotti."