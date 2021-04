‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Potrebbe venir fuori una partita di controllo da tutte e due le squadre”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino -104,5): “Stasera sarebbe ottimo un pareggio con gol. La Roma deve puntare sui senatori, sarà una partita molto importante”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104,5): “Vedendo le distanze in campionato bisogna puntare molto sull’Europa League. La Roma recupera giocatori che non staranno in grandissima forma ma anche l’Ajax non sta meglio. Staremo a vedere, potrebbe venir fuori una partita di controllo da tutte e due le squadre”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104,5): “Stasera serve l’esperienza di alcuni giocatori della Roma. Serve testa, e portare la partita molto aperta al ritorno e serve fare un gol. L’Ajax è come il Sassuolo, può spaccarti ma può anche sbagliare molto. La Roma edeve essere accorta e approfittare dei loro errori “

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino -104,5): “Se alla Roma capita di passare in vantaggio stasera, è tutta un’altra partita rispetto a quella che uno ha pensato”.