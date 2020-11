‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pinto? Non vorrei che fosse un Monchi 2…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha continuato a chiamare e volere Paratici, ma lui ha chiesto tempo e i Friedkin non potevano più aspettare. Se avesse detto sì in questi giorni sarebbe stato lui il ds della Roma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pinto? Li vanno a cercare per il mondo, ma poi è complicato inserire in Italia certi personaggi. Ancora ci si lecca le ferite di Monchi. Mi sembra più semplice prendere un direttore italiano che conosce bene il mercato italiano”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pinto? Il ricordo di Monchi spaventa. Chi fa bene nel proprio paese non è detto che lo farà in Italia. Io gli affiancherei uno tipo Massara, uno che conosca l’italiano e il modo di lavorare dei principali agenti che lavorano nel mercato italiano”.



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Su Pinto dico che se è bravo sui giovani non ha la rete di rapporti che servono per agire con in grandi procuratori, però saranno valutazioni che i Friedkin hanno fatto. Mi incuriosisce molto, lo avrei preferito italiano, qualche piccola perplessità ce l’ho ma è anche una scelta di rottura con il passato”.