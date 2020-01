‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Perez? Senza soldi quello che arriva è buono”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104.5): “La storia del derby ci dice che ci sono sempre delle insidie, ma in campo spesso chi gioca meglio alla fine vince”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104.5): “La Roma è la squadra più difficile da affrontare in questo momento, ma la Lazio parte favorita”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104.5): “Momento delicato per la Roma, dopo le sconfitte e gli infortuni. Perez? Senza soldi quello che arriva è buono. Fonseca ha bisogno numericamente di un paio di acquisti. Il derby? Non so come andrà a finire. La Lazio è consolidata, ma l’aspetto psicologico a volte aiuta altre no. Questa partita è una grande rottura di scatolo. Tatticamente Fonseca deve mettere di più qualcosa a centrocampo, ma non Mancini”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104.5): “Perez è un grande prospetto, visto che esce dal Barcellona ha qualche credenziale in più. Ma la Roma perché non prende Meertens? Sarebbe l’ideale. Nel derby la Lazio parte favorita, ma deve stare attenta a qualche trappola perché in questa partita può succedere di tutto”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104.5): “Perez è uno come Kluivert, uno che male non farà. Certo non sarà un acquisto determinante, ma al meno non lo paghi tanto come l’olandese. Il derby è il più squilibrato degli ultimi anni, ma anche quello a più alta quota di classifica, Pronostico? E’ difficilissimo. Per me finisce pari. Lo stato d’animo delle due squadre è differente, la Lazio è rilanciata e non ha infortuni, la Roma si è rilanciata ma è falcidiata da infortuni”.