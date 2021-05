‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Perché Fonseca ha scoperto Darboe solo adesso?”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "La vittoria nel derby poteva far malissimo alla Roma. Ho letto delle cose allucinanti, per fortuna Mourinho non si farà abbindolare. Siamo alle solite, basta una partita per creare i campioni. La Lazio era in disarmo, sembrava la squadra di Firenze".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Nel derby mi sembra d aver visto la Lazio di Firenze, e la Roma ha giocato meglio e dopo 15 minuti è venuta fuori bene e si è presa la partita segnando anche due bel gol. Il valore della rosa della Roma lo scopriremo con le decisioni che prenderà Mourinho. Io Mkhitaryan lo terrei, i difensori possono migliorare e poi non capisco una cosa: ma perché Fonseca ha scoperto Darboe solo adesso? In mezzo al campo cercherei un regista tosto, uno top e poi in attacco va presa la decisione se continuare o meno con Dzeko"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Nel derby Lazio moscia, come ha Firenze. Poche motivazioni anche se doveva averne di più e la Roma ha fatto la sua partita, approfittando di una Lazio incolore. Male tutti, la Roma ha meritato di vincere questo derby. Per il futuro Mkhitaryan e Dzeko non li confermerei, c'è bisogno di qualcosa di più fresco ".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "E' stato un derby un po' sottotono, la mancanza dei tifosi incide molto. Lazio scarica, la Roma ha vinto meritatamente perché brava ad approfittare della situazione dell'avversario. Acerbi superato da Dzeko in quel modo sul gol è la foto della prestazione della Lazio. Pellegrini a me non entusiasma, serve un Pizarro vero".