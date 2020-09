‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Per Milik io farei a meno anche di Veretout”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io accetterei di dare Veretout al Napoli nella trattativa per Milik. La Roma a centrocampo comunque ha altre opzioni, e con il polacco trovi il grande attaccante per i prossimi cinque anni”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Veretout al Napoli sarebbe un bel colpo. Milik non è Dzeko ma può diventarlo, perché è molto più giovane. Maksimovic è un bel difensore, bravo anche nella difesa a tre”.



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Veretout nel Napoli rischia di non partire titolare, Under non gioca mai e Riccardi è ancora acerbo. Nella trattativa con Milik e Maksimovic ci guadagnerebbe la Roma, sarebbero due ottimi sostituti di Dzeko e Smalling”.