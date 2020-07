‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Il campionato della Roma ad oggi è da 4 in pagella”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma è in ripresa ma guardate la classifica: il campionato dei giallorossi, ad oggi, è disastroso, merita un 4 in pagella perché è lontana dal posto in Champions. La Roma ha messo Dzeko sul mercato”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma ha giocato bene contro un Verona che ha corsa e un po’ di qualità. La vittoria è importante e fa bene alla classifica. Ora vediamo contro l’Inter, ma con una Roma così per i nerazzurri di Conte non sarà facile. Le critiche a Zaniolo non mi sembrano la fine del mondo, arriva da sette mesi di inattività e ci può stare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Ho visto una Roma più viva, in crescita. L’avversario non era semplice e la vittoria è stata meritata. La critica di Fonseca a Zaniolo serve per motivare di più il giocatore”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina – 104,5): “Il rigore della Roma secondo me non c’era, il difensore interviene prima sulla palla. Quella della Roma è una ‘ripresina’. Ho la sensazione che Zaniolo abbia sempre bisogno che qualcuno lo riporti con i piedi per terra”.