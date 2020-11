‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Per la Roma non vedo difficoltà contro questo Parma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non avrà difficoltà contro il Parma, e anche per le altre della zona alta della classifica prevedo gare senza problemi. Mayoral a Genova è stato di intoppo, poi Fonseca ha azzeccato i cambi e la Roma ha dilagato. Anche per domani prevedo una partita simile”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’assenza di Dzeko è pesante però Mayoral può fare bene. A questo ragazzo va data fiducia ed ha bisogno da giocare”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma zitta zitta sta dimostrando di poter stare tra le prime quattro in classifica e questo turno potrebbe essere positiva per un altro passo in avanti”.