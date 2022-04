‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Roma favorita per andare in finale”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5):

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo - 92,7): "Il Leicester, anche dallo stadio, non ha dato l'impressione di essere la più forte: la Roma ha saputo soffrire. Vardy ha giocato in quanto Vardy, ma Mourinho gli ha levato la profondità e lui non ha giocato bene".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "L'assenza di Mkhitaryan potrebbe essere un problema dato che Sergio Oliveira non è lo stesso giocatore rispetto all'armeno. Credo che al ritorno la Roma passerà il turno comunque, ma i due lì davanti si devono svegliare: Abraham a parte il gol al Bodo non segna dal derby, Zaniolo è stato deludente. Pellegrini è sottovalutato soprattutto dai tifosi perché è paragonato a Totti e De Rossi, lui non è a quei livelli, ma in questa Roma è essenziale".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il Leicester me lo aspettavo meglio, quindi penso che la Roma per il ritorno sia favorita a passare il turno. È stata una partita equilibrata, ma si deve considerare che è stata giocata a casa loro. Quando esce Mkhitaryan cambia la partita sempre, e lo è stato anche questa volta. La stessa cosa potrebbe succedere al ritorno, ma dipenderà molto dalle scelte di Mourinho".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Per la qualificazione io resto ancora sul 50% però il risultato è buono. Benissimo Smalling e Zalewski, invece serve a poco Karsdorp e anche ieri o ha dimostrato. Sul gol preso Rui Patricio poteva uscire invece di restare in porta. Sono comunque ottimista per il ritorno, perché la Roma ha dimostrato di essere anche più forte del Leicester, occorre però alzare un po' il baricentro e attaccarli in velocità. Senza Mkhitaryan sarà un po' più dura".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Pareggio meritato e buon risultato per il ritorno. Non so che Leicester sarà, certo è che ieri Rodgers ha fatto giocare Vardy per riconoscenza, ma quando è entrato Iheneacho in attacco sono diventati più pericolosi. I migliori? Smalling, una sicurezza, e Zalewski: questo ragazzo è davvero bravo e quando rientra Spinazzola sarebbe un peccato non farlo giocare. Pellegrini sta facendo una bella stagione. Qualificazione ancora al 50% perché gli inglesi non hanno paura di affrontare lo stadio pieno".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma ieri non poteva fare di più. La partita non è stata esaltante dal punto di vista dello spettacolo, ma il Leicester ha giocatori di qualità ma anche tanta quantità. Che bravo Zalewski, dobbiamo fare un plauso a Bruno Conti che lo ha scoperto. A Pellegrini per lasciare un segno con la Roma e con la Nazionale manca solo un po' di più di continuità e il ruolo ancora da ben definire. Qualificazione ancora in equilibrio".