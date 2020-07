‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Per 50 milioni io Zaniolo lo venderei”, DI GIOVAMBATTISTA: “Basta con queste cessioni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma vende Zaniolo, vuol dire che è una società senza ambizioni. Questa deve essere la linea di demarcazione, visto quello che è successo in passato con altri big. Basta con queste cessioni. La Roma deve andare a Brescia e vincere per dare continuità ai risultati”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cinquanta milioni per Zaniolo, io lo venderei. Poi sistemi un po’ di conti e cerchi di reinvestirli bene”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vi meravigliate se la Roma dovesse vendere Zaniolo? Io no, in questi anni Pallotta ha fatto sempre così. E’ una cosa normale per questa dirigenza. Io per 50 milioni lo venderei. Il mio pronostico per Brescia-Roma: 2″.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo è un ottimo giocatore, ma io devo capire ancora cos’è davvero per essere da Juve. 50 milioni sono un po’ tanti, per non dire troppi”.