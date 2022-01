‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Il prossimo passo è prendere un centrocampista”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): “Non mi aspettavo niente da più dal mercato. Questa prima operazione è in linea con quello che può fare la Roma. L’Arsenal ti pone le sue condizioni. Senza un diritto di riscatto non hai forza contrattuale di nessun tipo, come è successo con Smalling. Chi critica la formula ha i suoi motivi ma lo sdegno non è accettabile. Inizia a tornare un rischio serio per il rinvio delle partite. Il prossimo passo è quello di prendere un centrocampista ma non so quale sia il nome principale”.