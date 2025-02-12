Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesco Balzani (Teleradiostereo - 92,7): "Il nuovo allenatore non è stato deciso, altrimenti il nome sarebbe uscito. Ma chi la prende una Roma che non ha possibilità di fare un certo mercato? Farioli o Montella i nomi più adatti, ma fino all'ultimo non escludo un Ranieri bis. Il tecnico sta sbagliando a comunicare in quel modo a una tifoseria intelligente. Probabilmente è deluso anche lui però. Uno come Ponsch lo potevi prendere, lì non è un problema di soldi ma di rapporti. Su Ghisolfi in tanti hanno dubbi. Alla Roma non è arrivato un dirigente dell'addio della Souloukou a metà settembre: si parlava di 2-3 dirigenti, di Totti, ma non è arrivato nessuno. La Roma ha un vuoto cosmico a livello dirigenziale".

Antonio Felici (Teleradiostereo - Teladoiotokyo 92,7): "Il problema è che la Roma, rispetto a quando ha vinto la Conference e ha fatto la finale di Europa League, è andata sempre di più impoverendosi. E tra l'altro non ha più sulla panchina un soggetto che era in grado di rivitalizzare anche i cadaveri e far compiere loro un'impresa sulla partita secca. Ranieri da questo punto di vista è più esperto e più bravo a condurre la nave in porto su un lungo periodo, nell'arco di un campionato, sulla partita secca a mio avviso non arriva ai livelli di Mourinho".

Ugo Trani (Teleradiostereo - Teladoiotokyo 92,7): "Ranieri purtroppo è entrato nel calderone. Dice "ha fatto bene sul campo". Sì, ma sta facendo male in società, non gli deve far passare queste cose, sta facendo malissimo, non male, malissimo. Si è rimangiato tutto pure lui. In campo sta facendo bene? Allora dicesse che non fa il dirigente, neanche l'anno prossimo, perché così non si può andare avanti. Se ci sono così tante squadre più forti della Roma in Europa League? Dico che sono forti perché tu sei debole, sei debole in difesa, dove sei ridicolo, per me la difesa della Roma è ridicola, si è messo a sbagliare pure il portiere. Davanti non segna manco con le mani".

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,3): “Auspico una Roma prudentemente sfacciata. Ora che non contano i gol fuori casa non valgono più il doppio, conta solo il risultato. E quindi io vorrei che la Roma entrasse in campo per vincere, e non che aspetti che perda il Porto. E poi non bisogna cadere nelle provocazioni che ci saranno, perchè loro sono una squadra brutta, sporca e cattiva. Se il Porto trascina la partita su questo piano, la Roma perde. E rischia anche di perdere la qualificazione".

Francesca Ferrazza (Teleradiostereo - Teladoiotokyo 92,7): “La Roma ci ha abituato a essere molto scostante, chissà che squadra vedremo domani sera, se farà le cose semplici, se non si farà prendere dalla fenomenite di certi giocatori, e soprattutto se segna. Perchè è una squadra che fatica da morire a fare gol. Giocare il ritorno in trasferta resta un vantaggio, puoi gestirtela di più, e la squadra all’Olimpico si trasforma… Da quando non c’è più Mourinho sulla panchina della Roma non esordiscono più i giovani. L’ultimo esordio di un ragazzino in prima squadra è con lui, è un dato che fa impressione”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): “Venti milioni per Gourna-Douath? E’ il discorso delle società dove ci sono padroni che pensano e altre che non pensano. 20 milioni per Gourna-Douath, ma ci rendiamo conto? Ragazzi, in Italia ne troviamo 100 di calciatori come lui”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Pellegrini non titolare? Ranieri ha fatto una scelta, credo si possa anche capire. Siamo in un momento decisivo. In campionato il calendario ti potrebbe garantire un certo numero di punti, sperando che lì davanti qualcuna abbia un calo. In Europa invece è dentro o fuori, ti affidi a chi ti dà più garanzie. Avrà lavorato per arrivare a queste partite nel modo migliore. La Roma dovrebbe essere nelle condizioni di superare il Porto, ha le sue chances".