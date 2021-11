‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pellegrini deve prendere in mano la squadra”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92,7): “La soglia dell’attenzione dovrà essere altissima per la partita di Marassi. Un nuovo allenatore in una nuova società: ci sarà una carica incredibile per questo incontro. Dipenderà molto di più dalla Roma, che arriverà con una serie di giocatori in dubbio, non so che formazione potrà mandare in campo. Conterà moltissimo il carattere. Curiosità per il modulo che verrà utilizzato."