‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pellegrini deve giocare dalla trequarti in su perché lì può essere decisivo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milik alla Roma? Non per quest’anno, casomai per giugno. Ora la Roma in attacco sta messa bene con Dzeko e Mayoral. C’è da pensare anche al bilancio del club”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milik a gennaio è una grande occasione di mercato, avrà un prezzo accessibile, chi lo prende fa bene, Roma compresa pensando in prospettiva”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per domenica sono curioso di vedere in quale parte del campo giocherà Pellegrini, per me deve giocare dalla trequarti in su perché lì può essere decisivo e ti regala un qualcosa in più anche in zona gol. Mayoral? L’ho visto mezza volta, mi sembra un po’ confusionario. Se l’hanno paragonato a Raul mi sa che si sono allargati un po’ troppo. In attacco la Roma ha bisogno di imprevedibilità che in questo momento non c’è. Io Milik lo prenderei a gennaio, non ci penserei due volte”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “In difesa la Roma ha 4 giocatori buoni per giocare a tre con Smalling sicuro titolare. Il problema di Fonseca è che si è fatto male Zaniolo, altrimenti i nove undicesimi erano già fatti. Secondo me la Roma è una buona squadra, ora Fonseca deve dare segnali importanti e capire se è carne o pesce. Il Club non lo ha trattato bene, non gli ha dato piena fiducia, però anche lui quest’anno deve dare una impronta diversa deve essere più decisivo”