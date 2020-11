‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pedro-Miki-Dzeko, alchimia perfetta”. SABATINI: “Senza alternative è dura”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca aveva voglia e necessità di acquisti in difesa, è per questo che sono arrivati giocatori. Pedro fa ancora la differenza, anche se non so quanto possa durare. Lui, Mkhitaryan e Dzeko hanno una qualità di gioco differente, hanno un’alchimia perfetta. E dietro non ci sono giocatori statici. Fonseca ha trovato la medicina, quello che voleva gli è venuto”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma poteva risparmiare 50 milioni sui portieri. Mirante è meglio di Pau Lopez e Olsen, e non ci voleva un genio per capirlo”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con Mirante titolare al posto di Olsen e Pau Lopez la Roma sarebbe andata in Champions. Fonseca? Nessuno deve sentirsi rilassato, la tensione fa bene. I giallorossi hanno una difesa di ventenni, centrocampisti di 25 anni e attacco di trentenni. Il fattore determinante è la differenza che stanno facendo Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Certo, affidarsi a un trio così senza mettere in conto qualche problema, è dura…”.