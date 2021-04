‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pau Lopez un disastro. Non vedo l’ora che vada via”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104.5): “Io l’allenatore dell’Ajax e un paio di attaccanti me li prenderei subito. Giocano benissimo, sembra un piccolo City, però poi non sono decisivi sotto porta. La Roma di ieri sera merita la sufficienza, perché ha fatto tirare l’Ajax meno che all’andata. Io non vedo l’ora che vendono Pau Lopez, un vero disastro. Se la Roma vuole glieli segnalo io un paio di portieri, ma anche normali. Ci vuole poco per migliorare. Benino in attacco con Dzeko che si è fatto trovare pronto sul posto e nel momento giusto. Fonseca dice cose banali, forse meno parla e meglio è. Dovrebbe fare come Gattuso, silenzio stampa”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104.5): “La Roma ha ragione perché ha vinto, ma contro il Manchester United deve avere un altro atteggiamento, altrimenti sarà quasi impossibile. Calafiori è una valida alternativa a Spinazzola, va fatto giocare di più. Pau Lopez male sul gol subito, poteva fare di più ma l’errore va condiviso anche con Cristante e Mancini che hanno letto male la traiettoria. Fonseca, comunque, l’ha preparata bene soprattutto in difesa, perché l’avversario ha tirato di meno in porta rispetto ad Amsterdam. La squadra sta con l’allenatore, anche se mi sembra di capire che il prossimo anno Fonseca non sarà più l’allenatore della Roma”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino -104.5): “La Roma merita un 8 in pagella per la qualificazione, ma un 6,5 per le prestazioni di andata e ritorno. Fonseca va rivalutato dai tifosi, perché sta facendo bene eppure sta sul filo da inizio stagione. Si sta comportando in maniera esemplare, da vero professionista serio. Bene Dzeko ma anche Diawara che è stato molto importante anche senza stare in evidenza”.