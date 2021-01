‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pau Lopez trasmette insicurezza a tutti. La difesa è un disastro”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io dico che la Roma ha poco da ridere. Ottimo il risultato, ma è di nuovo andata in barca contro lo Spezia. Sule mercato stanno offrendo Dzeko a destra e a manca”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma sabato poteva fare sei o sette gol ed invece poi si è complicata la vota. Successo, comunque, meritato. La difesa della Roma ne combina più di Carlo in Francia. Intanto serve un portiere, uno qualunque, perché Pau Lopez trasmette insicurezza a tutti. Io giocatori giocano per se stessi, non per o contro l’allenatore. DElla Roma mi convince il fatto che è una squadra che batte tutte le ‘piccole’, e questa è una garanzia. Ora bisogna superare il test delle big, ma la classifica molto buona. Ora c’è da vedere che succede con Dzeko, uno che è determinante anche se adesso non è in orma”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma nei minuti finali ha dimostrato carattere da grande squadra ed ha conquistato tre punti in una gara che meritava di vincere. Bravo anche Fonseca che si è svegliato ed ha capito alcune cose: lo si è visto in quell’abbraccio ma anche in alcune frasi in conferenza stampa nel dopo gara”.