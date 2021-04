‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pau Lopez? Spero che qualcuno lo abbia visto e se lo compri presto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino -104.5): “Partita strana, la Roma stava sotto schiaffo ma poi si è risvegliata e adesso ha l’80% di possibilità di arrivare in semifinale. Tutto grazie alle parate di Pau Lopez decisive, non solo sul rigore e poi al missile terra area di Ibanez. Mi chiedo se Pellegrini sia un grande giocatore o è un sopravvalutato. Il primo bugiardo è Fonseca”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104.5): “La Roma merita un 7 pieno. Pau Lopez spero che qualcuno lo abbia visto e se lo compri presto. Con Spinazzola in campo la Roma stava andando bene, poi preso il gol è andata un po’ in crisi. A centrocampo Veretout stava al 30% delle sue possibilità e la squadra faceva fatica”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104.5): “Alla Roma do il 6,5 ma solo perché ha vinto. La punizione non riabilita la prestazione deludente di Pellegrini, nemmeno in allenamento si prende un gol così. A Pau Lopez do 7,5, ogni tanto si ricorda di essere un portiere pagato tantissimo. Il rigore non era facile, è stato bravissimo”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino -104.5): “La cosa buona di ieri sera è solo il risultato. Salvo solo Dzeko, partita molto buona in tutti i sensi. E’ tornato quel leader che conosciamo. Pellegrini è un buon giocatore, niente di più”.