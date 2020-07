‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pau Lopez è un portiere normale pagato una esagerazione”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io Smalling cercherei di prenderlo ma al dovuto prezzo ma senza fretta, anche dopo l’impegno con il Siviglia. Io metterei subito sul mercato Pau Lopez, un portiere normale pagato una esagerazione. Io dopo il derby gli avrei dato il benservito”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non si deve far prendere per il collo dallo United per Smalling. Il prezzo giusto è 14 o 15 milioni. L’investimento di 20 milioni andrebbe fatto su un giovane. Le qualità di Smalling, comunque, ci sono. Dipenderà molto dalle strategie del club. Pau Lopez? Io avrei giocato senza problemi con Mirante titolare e un buon secondo”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve prima pensare a quanto riuscirà a fare con le uscite. Oltre 20 milioni per Smalling mi sembrano tanti, ma faccio fatica ad immaginare una Roma senza l’inglese. Va comunque rimpiazzato bene, perché è un titolare. La Roma deve decidere il ruolo del DS. Baldini deve agire allo scoperto, altrimenti è complicato fare ogni trattativa “.