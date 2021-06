‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pastore via? La migliore notizia degli ultimi mesi”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Florenzi ha fatto bene con il Psg e si merita il posto da titolare in Nazionale. Io fossi in Mourinho un pensierino a tenerlo lo farei. Pastore va via? Questa è la migliore notizia degli ultimi mesi. Con lui dovrebbero andar via altri due o tre esuberi".