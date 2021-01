‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Partita equilibrata. I cali delle due squadre? Perché giocano ogni tre giorni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Inter a tratti mi ha impressionato per come stava dominando la partita. I cambi di Conte, in effetti, hanno cambiato la partita in favore della Roma. Kolarov imbarazzante, è un ex giocatore, e anche gli altri due hanno dato poco e l’Inter è arretrata troppo. Conte ha riconsegnato la partita a Fonseca, anche se la Roma ha tanti meriti. Al derby la Roma ci arriva molto bene, la Lazio benino”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Rom-Inter è stata una bella partita, per me un 7 a tutti in pagella. Una partita equilibrata, gli alti e bassi delle due squadre dipende molto dal fatto che giocano ogni tre giorni. Il finale della Roma è stato di altissimo livello. Mi è piaciuto tanto Smalling, ieri poche sbavature. Il prossimo turno il Milan può approfittare degli scontri diretti tra le altre per scappare”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Inter ha avuto dieci minuti nei quali ha voluto dimostrare di essere più forte della Roma, ma poi si è ammosciata perché Conte ha fatto i cambi per contenere invece che mantenere la vivacità della squadra. La Roma comunque ha fatto una grande partita Quest’anno lo scudetto lo possono vincere 4 o 5 squadre: il Milan, la Juve, l’Inter la Roma e l’Atalanta. Il migliore della Roma è stato Pau Lopez, il peggiore? Forse il più sotto tono Dzeko, ma sempre sufficiente. Al derby di venerdì arriva una Roma che sta in forma, e incontrerà una Lazio che si è dimostrata cinica. Le due squadre romane quest’anno possono arrivare a belle soddisfazioni. La Roma ha più certezze della Lazio, ma i biancocelesti sono in ripresa”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha avuto una bella reazione nel finale, ma l’Inter la poteva vincere. Secondo me Conte non ha sbagliato i cambi, Nella Roma molto bene Pau Lopez e Villar”.