‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Pellegrini è sempre più il centro della squadra”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): “L’importante per la Roma è aver vinto. Se avesse pareggiato, si poteva far passare come una grande prova di carattere, ma in realtà ha giocato contro l’ultima in classifica, senza cinque titolari, e stava anche perdendo. La Roma ha avuto il merito di vincerla, ma ieri la differenza tecnica che c’è tra le due squadre non si è vista. Il Cagliari ha giocato una bella partita nonostante le condizioni in cui si trovava. Pellegrini è sempre più il centro della squadra.