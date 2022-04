‘RADIO PENSIERI, DAMASCELLI: “Per crescere, Zaniolo deve andare via da Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104.5): "Zaniolo è un talento, ma non eccezionale. Alla stessa età di Cristian, Francesco Totti già giocava in Serie A, e anche per lui si sono usati certi termini. Va ridimensionato tutto. Zaniolo deve crescere professionalmente e non si cresce in un ambiente che giustifica anche certi errori. Per me deve andare via, non per forza in Italia ma deve andare via".

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino 104.5): "Per Zaniolo è un momento di appannamento di condizione come può capitare a tutti, vedremo quale sarà il rendimento fino a fine stagione".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): "Per me Mourinho deve far giocare Zaniolo, altrimenti così lo distruggi. Dopo l’infortunio, il secondo, non è tornato quello che doveva essere ma nel suo cervello è convinto di esserlo. Quindi il cervello gli dice di fare certe cose per cui non é pronto fisicamente. Però lui va aiutato in questo momento".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "La Samp non è ancora fuori dalla lotta salvezza, la Roma deve tenere alta la guardia. E per me la partita col Bodo è la cosa peggiore che potesse capitare, hanno cambiato tanti giocatori ma magari li hanno presi più forti. La Roma ha tutto da perdere da quella partita. C’è una pausa di riflessione su Zaniolo, anche per lui che deve capire bene qual è il suo futuro. Penso ci sia uno spazio per trovare una giusta strada, ovvero di fare il salto di qualità insieme ai compagni nella sua squadra di appartenenza. Magari invece sta pensando di cambiare squadra, magari pensa che lontano da Roma possa fare una carriera diversa".

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "Ho visto la Samp col Venezia ed era una squadra normale. Il derby può essere un traino, ma alla Samp mancano 2-3 punti per la salvezza. Se la squadra vince Zaniolo può essere anche una grande arma da far entrare a partita in corso, le grandi squadre si fanno anche con giocatori forti in panchina. Gli altri ora giocano meglio, non c’è niente di clamoroso. Forse l’abbiamo sopravvalutato, e Mourinho pensa che altre soluzioni siano migliori".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): "Occorre vedere quanto ha contribuito nel derby la non presenza della Lazio nella super prestazione della Roma. Incontra una Samp che deve fare punti per salvarsi, anche se a volte entra in campo già sullo 0-3. Non dovrebbe essere questa la situazione quindi la Roma deve giocarsela bene e se non va in campo in un certo modo rischia. Zaniolo è difficile che faccia un passaggio o un appoggio, tiene il pallone fino a che non lo perde. Il fatto che il potere contrattuale della Roma con Zaniolo è aumentato in virtù dell’ultimo mese sottotono, è la dimostrazione di un equilibrio societario molto labile. Non può variare con una prestazione domenicale di un giocatore".