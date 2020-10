‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pari giusto, ma la difesa della Roma troppo in affanno”, ORSI: “Giacomelli recidivo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tante occasioni per gli attaccanti avversari non me li ricordo nel calcio passato, ma in quello moderno forse è così. Il pareggio mi sembra il risultato giusto, ma la difesa della Roma ogni volta che il Milan veniva giù andava in affanno. Dzeko ha fatto il gol e basta, serviva un maggior apporto. Ibra ha vinto il duello per presenza in campo e per qualità. Un pareggio che accontenta tutti e due. Giacomelli ha sbagliato ma è stato lasciato solo da quelli del Var”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La differenza l’ha fatta il portiere del Milan, con Donnarumma almeno due gol la squadra di Pioli non li avrebbe presi mai. Ho visto due squadre aperte, che vogliono vincere: mi piace, perché si vede spettacolo. Pensa a uno 0-0 senza pubblico che tristezza sarebbe stata. Giacomelli è recidivo: neanche Vallanzasca lo è stato così come lui. Strano che quelli del Var non gli abbiano detto niente. Il rigore della Roma dubbio, quello di Calhanoglu completamente inesistente. Dzeko è un gran bel giocatore, ma Ibra è di un altro pianeta”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri sera mi è piaciuto Kumbulla, quello più solido dei tre in difesa, sbaglia pochi palloni e si trova spesso al posto giusto nel momento giusto. Due gol simili in pochi giorni non è un caso. Ho visto un pochino meglio Pellegrini, beme anche Veretout. Per la Roma mi sembrato un piccolo passo in avanti”.