‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pareggio deludente”, ORSI: “Punto d’oro per la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Pareggio deludente, non mi sono piaciute nessuno delle due. La Roma ha cercato di farsi male da sola e l’Inter non ne ha approfittato. Mancini uno dei peggiori in campo, perché ha sofferto tantissimo Lautaro, bravo invece Smalling che ha annullato Lukaku. La Roma ha fatto un buon palleggio ma non ha mai messo paura al portiere avversario”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina – 104,5): “Chi esce con un mezzo sorriso in più è la Roma, anche secondo quanto dice la partita ed il fatto che giocava in trasferta con tre assenze importanti”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma ha fatto la stessa partita fatta a Verona, ma l’Inter non ne ha approfittato sprecando tantissimo. Le assenze? Anche a Conte mancavano giocatori importanti. L’assenza di Dzeko è stata pesante, in fase offensiva la Roma non è riuscita a fare quello che pensava d fare. E’ un punto d’oro per i giallorossi”,