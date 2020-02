‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pallotta non ha mai provato a vincere”, DI GIOVAMBATTISTA: “Ha solo illuso tutti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per il passaggio di consegne a Friedkin ci siamo davvero. Io quando sento o mi scrivo con Pallotta avverto che è ormai un ex. Il ritorno di Totti? Vediamo se il texano avrà la forza di farlo. Pallotta da una parte ha illuso, ha fatto crescere il brand, ma poi ha venduto i migliori”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io ancora oggi non ho capito il piano di Pallotta, non ha mai provato a vincere. Non c’è stato un momento in cui ha dimostrato di mettere le basi per poi crescere. I numeri parlano chiaro: una semifinale di Champions e basta Stasera serve tanta attenzione, perché i Gent all’andata è stato pericoloso. L’atteggiamento iniziale sarà importante, bisogna fare subito la partita senza dare slancio all’avversario. Ci sono concrete possibilità di passare il turno”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stasera è forse una delle partite più importanti della stagione per la Roma. Serve il passaggio del turno per dare continuità e pensare che l’Europa League possa essere un vero obiettivo. Serve dimostrare l’atteggiamento con il Lecce e con la Lazio. Non si deve pensare a Cagliari, dove ci sarà un’altra partita importante”