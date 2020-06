‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pallotta cerchi di vendere”. FOCOLARI: “I tifosi non meritano uno come lui”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Il disincanto dei romanisti è acuito dal fatto che credevano che la Roma fosse quasi venduta. Invece il fatto che si è allontanato tutto li rende ancora più amareggiati. Per Pallotta è sempre più difficile, la situazione si è fatta pesante. Le sue intenzioni sono più quelle di trovare qualcuno per poterla cedere, ma lui non ci vuole rimettere e in questo periodo è difficile. Ha assaporato i 700 milioni che si sono dimezzati”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104,5): “Il tifoso della Roma non merita Pallotta, perché è un tifoso acceso, convinto, la Roma è la Magica, si ama a prescindere. Sono dieci anni di disastri, due che non viene in città. Ora si parla solo delle cessioni”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “La cosa migliore per Pallotta sarebbe riuscire a vendere la società. Andare avanti così sarebbe un problema, anche perché così non c’è la prospettiva di migliorare. Se cambiasse registro sarebbe diverso, ma non mi sembrano ci siano le condizioni”.