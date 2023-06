‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Tahirovic è l’operazione migliore dei Friedkin”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7) : "Tahirovic è la migliore operazione fatta nell'era Friedkin. Se lo vendi dopo 600 minuti a 8 milioni e mezzo di euro più la percentuale sulla rivendita è un grande operazione. È una scelta che ha fatto la Roma, una Roma che sta facendo cose concrete sul mercato e sta raggiungendo i suoi obiettivi. Su Volpato sono convinto che abbia qualità ma, attualmente, non da rimanere alla Roma. Missori mi dispiace che possa andare via, mi da l'idea che possa essere il futuro Pellegrini o Bove. Gli ultimi giorni di giugno saranno quelli decisivi per Ibanez. La Roma ha scelto la via dei parametri zero, facendo leva sul mercato dei giovani"

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "La cessione di Tahirovic è un capolavoro poi magari è un giocatore che esplode. Pinto è da premio Pulitzer".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "La cessione di Tahirovic accontenta la Roma perché fa plusvalenza e il ragazzo perché va in un club che gli darà il tempo di crescere. Ora ve trovato un attaccante che sia in grado di far fare il salto di qualità. Andrebbe bene anche Milik".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma se vende i ragazzi vuol dire anche che non ci crede più di tanto. Se vuole allacciare buoni rapporti con il Sassuolo spera forse di vedere un vantaggio per Frattesi, anche se Carnevali gli scontio non li fa a nessuno".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma con Aouar ha sistemato il centrocampo, così come la difesa con Ndicka, Ora serve un centravanti buono ma non troppo perché poi rientrerà Abraham. Io insisto a dire che può andar bene Nzola".