‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ora con Zaniolo scenda in campo la diplomazia”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): “La vicenda Zaniolo è mal gestita. Qui chi ci rimette è la Roma che fa un mercato pessimo, senza sostituire né lui né Karsdorp, perchè hai preso due giocatori non alla loro altezza. Poi se Mourinho vince la Coppa Italia e ti porta avanti anche in Europa League in questo modo, fa un miracolo. Ieri la Roma casualmente ha fatto trapelare la notizia di Wijnaldum proprio per coprire i buchi di mercato. In casa hai un caso mediatico che ti porterai avanti per parecchio tempo, fortunatamente hai Mourinho che ci sa fare. La Roma, in questo modo, mette a rischio il momento cruciale della stagione. A marzo la Roma avrà un calendario abbastanza agevole, potrebbe puntare tranquillamente alla zona Champions".