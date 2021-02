‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ora basta, Dzeko va reintegrato con il gruppo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha provato a cedere Dzeko negli ultimi giorni della sessione di mercato, ma chi lo voleva era spaventato dal suo ingaggio. Tutte le operazioni messe in piedi sono tramontate, con l’Inter si è andati più avanti, ma poi si è fermato tutto per una questione di ingaggio“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko hanno provato fino all’ultimo a venderlo, anche senza un piano B. A Torino è giusto che giochi Mayoral. Fonseca, da permaloso, visto che sa di non essere sicuro di restare il prossimo anno, continua ad essere intransigente sul caso Dzeko. Ma la cosa più giusta è quella di reintegrare il bosniaco, tenerlo lì a disposizione, in una stagione che potrebbe regalare qualche bella sorpresa. La pace armata sarebbe la cosa più logica, ma potrebbe anche non succedere”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questo momento la società si è schierata dalla parte di Fonseca. Mettere fuori uno come Dzeko non è semplice, ma non credo che Fonseca sia così autolesionista di tenerlo a parte. Prima o poi una soluzione va trovata, percjé non serve finché vinci, ma alla Roma sconfitta poi…”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko in campo con la Juve sarebbe una forzatura, non sarebbe nemmeno un bel segnale alla squadra. Mayoral crea spazi e va in profondità e può giocare anche con Dzeko, messo come regista offensivo”.