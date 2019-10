‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ok gli infortuni, ma non si perda di vista il campo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Anche al Borussia mancano dei giocatori. è una squadra che si può battere. La Roma deve entrare in campo con un approccio differente rispetto a quello di domenica contro la Samp. I giocatori sono buoni, possono vincere, Fonseca dovrà preparare bene la partita”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma nonostante le assenze è una buona squadra. Affronta una partita non facile, in Europa è sempre complicato ma bisogna giocare meglio di domenica scorsa. Non si deve perdere di vista il campo, non si deve parlare solo di infortuni”.