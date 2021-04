‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Sarri? È da capire se i suoi principi sono attuali”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo – 92,7): “La differenza la farà l’allenatore dell’anno prossimo, gli acquisti, se l’attaccante che verrà preso farà 10 gol o 30… L’importante è stabilire dei principi, ma poi tutto può cambiare per delle variabili non prevedibili. Sarri sarebbe un nome molto logico per la Roma, con tutto che sono da capire quanto i suoi principi siano ancora attuali nel 2021”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104.5): "Per me la Roma, anzi Fonseca, ha in testa solo le sfide contro il Manchetser United e il derby. La Roma potrebbe arrivare anche ottava, il Sassuolo l'ha messa nel mirino. Molto del futuro della Roma passa per la qualificazione in Champions ma anche dalla cessione degli esuberi. Ne stanno tornando indietro 9, difficili da piazzare".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5):"Oggi non è facile trovare le motivazioni giuste, anche perché lo spogliatoio lo sa che il tecnico andrà via. Gasperini ha tanto merito perché l'Atalanta è ormai una realtà, complimenti a loro. Di questi tempi non è facile fare calcio a certi livelli".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5):"Io continuo a pensare che per la Roma è più semplice arrivare in Champions tramite la vittoria dell'Europa League piuttosto che dal campionato. Dipende molto se Fonseca ha lo spogliatoio dalla sua parte o meno. Mourinho, in discussione, vinse il Triplete".