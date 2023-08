‘RADIO PENSIERI’. PRUZZO: “Obiettivo posto Champions ma non sarà facile”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Lukaku è senza dubbio il colpo del mercato. Io non avrei mai preso né Morata, né Scamacca. Solo Arnautovi e Zapata potevano andar bene tra i nomi che sono usciti. Ma con Lukaku ora hai un centravanti vero. L'obiettivo è un posto Champions ma non sarà facile, le contendenti sono tante. Venerdì sera il Milan parte favorito, la Roma deve stare più accorta e non lasciare agli avversari troppo spazio come è successo contro Salernitana e Verona. Vedo Rui Patricio un po' impaurito, non concentrato".