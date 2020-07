‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non vorrei che Fonseca avesse perso il timone del gruppo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Smalling vuole restare alla Roma perché sa di giocare, mentre nel Manchester United non rientra più nei piani del tecnico. Io per stasera contro l’Udinese se fossi un tifoso della Roma sarei preoccupato. Se non vince neanche stavolta, ritiro fine a fine anno”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non puoi mettere la mano sul fuoco sulla vittoria della Roma contro l’Udinese, rimarresti monco”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mettendomi nei panni del Napoli non punterei dei soldi su Under, su Kluivert sì: lui è il futuro, l’ho visto crescere di partita in partita al contrario del turco. La Roma farebbe un affare clamoroso”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma stasera ha l’occasione per riavvicinarsi all’Atalanta. La mano sul fuoco però non la puoi mettere, è una squadra che non ti dà certezze. Il Napoli di De Laurentiis secondo voi dà 31 milioni per Under? Forse mette dentro qualche scambio…”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma vista a Milano preoccupa, però stasera la squadra si deve ritrovare. Fonseca dice alcune cose ma poi il campo dimostra altro. Non vorrei che avesse perso il timone del gruppo. L’Udinese verrà a Roma cercando almeno di fare un punto e c’è questa possibilità. Il mio pronostico? 1x. La Roma ha fatto una scelta: ha tenuto Mkhitaryan, Under evidentemente ha mercato…”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma farebbe un affare ad acquistare Smalling, ma la situazione societaria forse non ti permette di stare al tavolo della trattativa. Stasera vince la Roma, anche se mi fido poco dei giallorossi. E vince anche il Napoli a Bergamo”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Smalling è un titolare, la Roma deve cercare di trattenerlo, anche perché si è dimostrato importante per la difesa giallorossa. Stasera la Roma vince facile”.