‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non so se Dzeko abbia ancora la testa per giocare in Italia”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Non credo che la Juventus vada a investire su Dzeko. Sarebbe un segnale brutto da parte dei bianconeri, vuol dire che non ci sono i soldi per fare mercato e che sarebbe un anno di transizione”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Dzeko alla Juventus? Non capisco la logica dell’affiancare un 35enne a un 36enne. Ho anche dubbi sul giocatore, non so se abbia ancora la testa per giocare in Italia. Spero che Milik vada alla Roma, è un ottimo attaccante”.