‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non so se basterà battere solo le piccole per conquistare il quarto posto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Potrebbe essere un turno favorevole per la Roma e il Napoli, anche se la gara all’Olimpico contro il Genoa non sarà facile come si potrebbe pensare. La Roma come si alza un po’ l’asticella soffre. Non so se basterà battere solo le piccole per riuscire a conquistare il quarto posto. Il Genoa è in un momento di calo, per la Roma non ci dovrebbero essere difficoltà”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Genoa è una squadra rognosa, che ti mette in difficoltà e la Roma ha preso Veretout il giocatore più importante che ha in rosa. Vediamo un po’ Fonseca cosa si inventerà, a centrocampo la qualità adesso non è la stessa che con il francese. Se la Roma continua il suo trend domani vince”.



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “A livello tecnico non c’è paragone tra Dzeko e Mayoral. Lo spagnolo non è ancora all’altezza del bosniaco. Il mio pronostico per Roma-Genoa? Dico 1”.