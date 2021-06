‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non so quanto Dzeko abbia ancora da dare”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92.7): “Da quello che so sarebbe stato messo da parte il nome di Rui Patricio. Personalmente non spenderei 12 milioni per un portiere di 33 anni. Fino a quando non si riescono a sistemare gli esuberi non si può pensare ad un budget di mercato. A livello cronologico non per forza però bisogna vendere un giocatore per acquistarne un altro. Credo che Pinto che stia lavorando contemporaneamente sia su acquisti che su cessioni. Ci sono molti nomi di cui noi non sappiamo nulla perché tutti gli operatori di mercato fanno le cose in segreto. Non siamo ancora sicuri del modulo che utilizzerà Mourinho”.