‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non è facile trovare un valido sostituto di Dzeko”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko va bene se resta, perché trovare un’alternativa valida non è semplice. Milik andrebbe bene, ma soprattutto per un fatto di età e di ingaggio minore”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko sta condizionando e bloccando sul mercato tre squadre: Juve, Roma e Napoli. Non è poco. E se Lautaro non trova l’accordo per il rinnovo del contratto, anche l’Inter potrebbe tornare su Dzeko”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “De Laurentiis vuole tantissimi soldi per Milik, ecco perché il giro dei centravanti non è partito. Ecco perché la Juve è andata su Suarez, perché teme che la Roma non arrivi presto a Milik”.