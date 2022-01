‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma è stata brava nel mercato di gennaio”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Non si può passare da Roma regina del mercato a una totale delusione. Il calciomercato è insopportabile: io capisco la speranza ma se deve essere un’angoscia non è il mio modo di vivere la squadra. Non è credibile dire che la Roma comprerà un preciso nome a giugno: la Roma è stata brava nel mercato di gennaio e la nostra proprietà molto ricca ma è stata guidata male”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Non semplice mandare via Diawara: con il Valencia è difficile, il Venezia lo vuole ma lui non vuole lasciare Trigoria. Anche se alla fine si riuscirà a risolvere la sua situazione penso che sia troppo tardi, è complicato pensare a nuovi acquisti”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Non mi aspetto nulla dalla Roma sul mercato. Non lo so di preciso ma penso che ci si parlerà soprattutto di uscite oggi. I Friedkin hanno fatto già quello che volevano fare. Fazio ha tolto le tende da Trigoria".