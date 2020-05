‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non capisco perché giocare per forza: io mi sono abituato senza calcio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Io questa cosa che bisogna giocare per forza non la capisco. Vedrete che ce ne saranno diversi di infortuni come è successo a Ibrahimovic. Siamo sicuri che c’è l’interesse economico di tanti club a ricominciare? Io mi sono adattato benissimo al ‘no calcio’, purtroppo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Si ricomincerà il campionato, ma finirlo sarà un miracolo perché è difficile che nessuno diventi positivo. Hanno tutti voglia di ricominciare perché i club hanno bisogno dei soldi delle tv”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina – 104,5): “Sul giocare o non giocare sono mancate le direttive della Uefa, che ha lasciato libertà alle federazioni alimentando discussioni. In Francia non sono contenti di non aver ripreso il campionato”.