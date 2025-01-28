Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "La Roma non ha un operatore di mercato che faccia la differenza. Se cerchi un giocatore come Lucca, non può interessarti anche Raspadori. Sono due giocatori completamente diversi. La trattativa per Raspadori tra l’altro non c’è mai stata. L’unico che interessa veramente è Lucca, neanche Frattesi. La Roma però non riesce ad impostare una trattativa perché non sa cosa vuole”.

Antonio Felici (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): “La Roma non ha idee chiare e non è aggressiva nelle trattative. Oltre a individuare gli obiettivi, bisogna anche portarli a casa. La Roma cerca un vice Dovbyk o uno con caratteristiche diverse?”.

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Per Hermoso mi stupisce molto la formula del prestito, secondo me la Roma sta cercando di inserire un obbligo di riscatto, altrimenti sarebbe strano. Al di là della brutta esperienza qui, Hermoso è un calciatore rivendibile. Ho la sensazione che il mercato si sbloccherà negli ultimi giorni, soprattutto dopo la gara di Europa League. Della serie: prima vedo se andrò avanti in coppa, e poi ricalibro le scelte sul mercato

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Non capisco quale è l'obiettivo della Roma sul mercato, non escludo che tutti resti così come è. Ci sono dinamiche complesse, complicate. Prima si parla di Raspadori, poi di Lucca. Non mi preoccupo più del mercato, pensiamo all'Eintracht che è una partita importante".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "Ma è giusto spendere 30 milioni per una punta a gennaio? Devi renderti conto che gli investimenti grandi si fanno in estate. Puoi prendere un comprimario in prestito e vedere come va. Io penso che dopo Rensch la Roma resti così".