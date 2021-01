‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non battere le big forse è un limite della squadra, non di Fonseca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “desso lo Spezia è diventato uno spauracchio: come cambia il mondo… Fonseca nel derby ha sbagliato tanto, ma gli si deve riconoscere di aver trovato una quadra e che ha dato un’identità alla squadra. Ora deve risolvere il problema di affrontare le big. Forse è anche un limite della squadra. Vincere stasera sarebbe il modo migliore per onorare Dino Viola”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non è ben allenata, si vede i pessimi secondi tempi che la squadra fa. Io dico che fisicamente i giocatori non stanno benissimo. Questa è una mia impressione. Fonseca? Non mi è piaciuto il modo di giocare lui il derby, è rimasto a porgere l’altra guancia mentre prendeva gli schiaffi”