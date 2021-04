‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Nella Roma ci sono giocatori incedibili per il contratto che hanno”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino -104.5): “Florenzi invece non avrà problemi visto che è il titolare della Nazionale e del PSG. Il problema sono tutti gli altri esuberi. Il problema si risolve solo in un modo, continuando a fare prestiti gratuiti. La società di oggi non deve continuare a fare gli errori del passato. Se dai via Under in prestito un altro anno lo dai, anche Kluivert. Non devi riprendere i giocatori che qui hanno fallito e che altrove non stanno facendo benissimo. Fai più fatica con Pau Lopez, visto quanto l’hai pagato come fai a darlo via? Con il Manchester ti presenti senza Mancini ma con Ibanez che ti fa almeno un errore in partita. Bisogna vedere se recuperi Smalling. Se prendi due gol lì e non ne fai sei fregato. Ad oggi la percentuale di passaggio non può essere superiore al 40%”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104.5): “E’ complicato il mercato della Roma, ci sono dei calciatori che sono incedibili per i contratti che hanno. Come il portiere, a meno che non lo regali è incedibile. Così come per altri che devi tenere fino alla fine. In questo anno e mezzo dovresti fare una politica tipo Ajax anche se non è facile. Il problema è che Sarri se va alla Roma ti chiede 10 giocatori, non so se è in grado di accontentarlo. Per la qualificazione avrei voluto dire 50 e 50, ma perché avevo in mente il Manchester che abbiamo visto contro il Milan. Ma gli mancavano tanti giocatori, quindi credo che sia complicata”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104.5): “Chi li prende tutti i calciatori in esubero della Roma con i contratti che hanno? Anche Dzeko a chi lo dai? Anche chi torna dai prestiti, Under. Prima di dare sempre le sentenze e fare fanfare per gli stranieri, guardiamo a casa nostra perché sono più competenti in un mercato come il nostro. Vedi Monchi. La Roma paga un mercato disastroso e dei contratti altissimi. Sarri non viene alla Roma e gioca come il Napoli. C’erano i giocatori, un’alchimia. Gli esuberi della Roma sono perché all’inizio Fonseca giocava con il 4-2-3-1 e ha tutti esterni. La percentuale di qualificazione della Roma col Manchester è il 40%”.