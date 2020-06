‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Nella ripresa è cambiata la musica, ma non ho capito le scelte iniziali di Fonseca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è un disastro, è stata salvata da Dzeko. Vittoria contro la Samp importante ma difficilmente servirà vista l’Atalanta. Hanno ragione i tifosi sulla rifondazione della società”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nel primo tempo la Roma era una squadra che non sapeva cosa fare, sembrava una partita in piazzetta dove ognuno faceva quello che voleva. Nel secondo ho visto una Roma completamente diversa e la sua vittoria è estremamente legittima. Ieri me la sono presa con Fonseca per alcune sue scelte, per fortuna c’è Dzeko”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Perché schierare quella formazione? Al contrario di Inzaghi, Fonseca ha messo quelli più scarsi all’inizio. I Pastore e i Peres ad oggi sono impresentabili, senza Dzeko non è la vera Roma”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La qualificazione in Champions per la Roma, ad oggi, sembra difficile, con un’Atalanta così… Ridicolo il gol annullato a Veretout. La Roma voleva gestire i titolari per la gara con il Milan”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le scelte iniziali di formazione non le ho capite. Ibanez, Pastore e Bruno Peres hanno deluso. Squadra all’inizio senza gamba, ritmi bassi. Nella ripresa con i cambi è cambiata la musica, grazie alle due perle di Dzeko. A Milano serve un altro atteggiamento, con più consapevolezza. Si è rischiato di non vincere una partita dove la Sampdoria aveva già la testa al Bologna. La Roma ha vinto la partita grazie ai cambi di Fonseca, il primo tempo è stato molto sottotono. Non capivo nemmeno il modulo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko ha fatto due gol da fuoriclasse, al volo, meravigliosi. Bravi anche quelli che hanno fatto gli assist”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “I tre punti di ieri sera sono la cosa più importante. Io non l’ho vista la partita e non posso dare un giudizio. Il risultato, come al solito, te lo porta l’attaccante forte. Quando non segna lui la squadra è in difficoltà”.