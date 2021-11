‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Nel mercato di gennaio la Roma troverà poco in giro”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Spero che Mourinho riesca a capire bene dove si può migliorare questa squadra, ma a gennaio c'è poco da trovare sul mercato serve un po' di inventiva, di genialità. La Roma, comunque, è a pochi punti dal quarto posto ed è ancora in grado di concorrere per un posto in Champions. Pellegrini può essere il trascinatore vero di questa squadra, deve trovare più continuità a livello psicologico".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io dico che la Roma ha tutte le possibilità per lottare fino all'ultimo per il quarto posto. Mi aspettavo di più da parte di Mourinho in quanto a incidenza, ma anche gli allenatori devono avere il tempo di adattarsi alle piazze. E' molto importante la fiducia massima dei Friedkin nei confronti del portoghese. Pellegrini è un buon giocatore, ma non ai livelli di Totti e De Rossi".