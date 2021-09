‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Roma favorita”. PRUZZO: “Prevedo un pari”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma sarà favorita domani. Sia i giallorossi che la Lazio stanno giocando male, ma la squadra di Mourinho ha 12 punti, mentre quella di Sarri solo 8. Il derby è la partita che può far rinascere i biancocelesti, ma io sono molto deluso. Mkhitaryan al posto di Pellegrini può sembrare la cosa più semplice, ma l'armeno è un attaccante e secondo me Mourinho cercherà una soluzione per essere più equilibrato in campo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Meglio due feriti che un morto. Non mi meraviglierei se venisse fuori un pareggio in questo derby. Roma e Lazio hanno alcuni problemi da risolvere meglio due feriti che un morto. Anche io non farei mai turnover, ma oggi non è più il calcio di una volta e certi giocatori non hanno più fiato a forza di stare sempre in campo. Io al posto di Pellegrini metterei Mkhitaryan".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "Mourinho e Sarri sono due allenatori diversi. Nella Lazio i giocatori devono fare i dettami dell'allenatore in campo proprio come li intende lui, mentre Mourinho lascia più spazio alla fantasia. Un pareggio farebbe comodo a tutte e due nel proseguo del campionato. Sono due squadre ancora in costruzione".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104,5): "Roma e Lazio non stanno benissimo, ma magari gli allenatori mi smentiscono. Non mi aspetto un derby brutto, vedo una partita giocata a volto scoperto. Mourinho ha insistito troppo a far giocare sempre gli stessi... Domani vince la Roma".