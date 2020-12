‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Arbitraggio scandaloso, ma che devono pensare i Friedkin?”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il tocco di mano è rigore, ma il Var quest’anno si usa a targhe alterne. Gli arbitri vogliono continuare a decidere, è stato un arbitraggio scandaloso ieri, di quelli che fino a poco tempo fa c’erano le barricate. Non è possibile, adesso ci sono delle squadre che rimangono penalizzate. Adesso è cambiata la proprietà, che devono pensare i Friedkin del campionato italiano?”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’espulsione di Pedro è sacrosanta. Sul fallo di Obiang è il Var che deve richiamare Maresca. Il primo tempo della Roma è inguardabile, nel secondo ha giocato meglio pur senza un giocatore delizioso come Pedro. Non capisco una squadra che non si presenta in campo nel primo tempo come la Roma. De Zerbi bravo ma non pronto per una grande squadra. Il secondo tempo di Pellegrini è stato fantastico”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non c’è uniformità di giudizio tra il primo giallo a Pedro e quello a Obiang. La Roma nel primo tempo non è scesa in campo, ha vissuto gli unici sprazzi di gioco con la qualità dei tre attaccanti. Pellegrini è stato criticato per il gol che si è mangiato, è troppo attento ai social”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il rigore c’è, non è netto ma c’è. E il primo giallo a Pedro non è ingiusto, la prima ammonizione ti condiziona la partita. L’atteggiamento degli arbitri spesso tracotante e arrogante si vede in questi episodi, quello che trasforma i nostri arbitri professionisti strapagati in inaffidabili: Pedro è stato cacciato in maniera fiscale, all’80’ con quale presunzione non vai a vedere il fallo di Obiang o il tocco di mano?”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A favore della Roma c’era un rigore grande come una casa, ma come si fa a non darlo? Maresca nettamente fuori fase, ha sbagliato tutto. Il Sassuolo non aveva attacco, ha fatto fatica a segnare. Dzeko lo vedo ancora lontano da una condizione fisica ottimale. Napoli e ieri sono due partite che hanno ridimensionato un po’ la Roma”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pellegrini ha sbagliato con quel post, la società dovrebbe multarlo. I giocatori devono stare calmi e tranquilli perché la gente in questo periodo è molto nervosa, lo siamo tutti. Maresca è stato il protagonista negativo della partita. A me la Roma è piaciuta, il Sassuolo no. Il secondo tempo della Roma serve per costruirci qualcosa sopra”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca tra il primo e il secondo tempo credo che abbia detto qualcosa alla squadra perché la Roma nel secondo tempo ha giocato meglio, ha rischiato di vincere. Le proteste del tecnico mi sembrano esagerate. Se Fonseca non si faceva espellere poteva aiutare di più i suoi ragazzi. La Roma meglio in dieci che in undici, con più cattiveria”.