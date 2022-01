‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Al 99% la Roma non comprerà più nessuno”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Al 99% la Roma non compra più nessuno, l'aveva già detto anche Mourinho. Soprattutto in questo periodo la maggior parte delle notizie di calciomercato che si danno nelle trasmissioni o nei giornali sono riempitive. Spinazzola non tornerà prima di marzo e la società sta comprando un ragazzo del 2006. Il contratto di Mancini è quasi fatto: mi risulta che la Roma non abbia intenzione di vendere Veretout, ma ancora non si parla del rinnovo”.