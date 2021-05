‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mourinho colpo geniale dei Friedkin”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Bravi i Friedkin e Pinto che hanno dato i buchi a tutti i media. Nessuno ci aveva capito niente, perché andavano dietro a Sarri e lo davano per certo. Quanto guadagna Dzeko? 7 milioni, allora va via perché Mourinho vuole guadagnare un euro in più del giocatore più forte. Per me Mou è uno dei cinque più grandi allenatori di tutti i tempi, bisognerà vedere la Roma cosa gli apparecchia. Lui è un allenatore pragmatico, concreto, carismatico la sua forza è che quella di essere un allenatore che i giocatori amano in maniera viscerale".