‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mourinho a vita, lo sottoscrivo”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “La partita si è messa bene per la Roma dopo 1’. Dal momento in cui puoi gestirla con un gol di vantaggio sei favorito. E’ stata la vittoria di Mourinho ma soprattutto della rosa della Roma. Aveva in panchina Zaniolo, Veretout e Kumbulla. La Roma è una squadra forte non scarsa come si è detto. Come ampiezza di organico i giallorossi sono superiori alla Lazio. Sarri in panchina aveva Basic e Cataldi. Se la Roma fosse stata in difficoltà avrebbe potuto mettere Zaniolo, la Lazio ha messo Romero”.